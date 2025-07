Jessen/MZ. - Etwas deutlicher ins Licht der Öffentlichkeit treten möchte die MEG-Gruppe auch mit ihrem Standort in Jessen. MEG war die Abkürzung für Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke mit Sitz in Weißenfels. Dort befindet sich die Unternehmensleitung noch heute. Da es inzwischen jedoch Standorte auch in westlichen Bundesländern gibt und sogar in Großbritannien, wird der Name nur noch in der Abkürzung verwendet.

