Heinz-Sielmann-Stiftung informiert in Jessen über das Naturschutzgroßprojekt Mittelelbe – Schwarze Elster. Künftig soll mehr Wasser in den Auen verbleiben. Wie das geschafft werden soll.

Mehr Wasser in den Flussauen: Elbe und Elster sollen teilweise altes Bett zurückerhalten

Der Klödener Riss ist ein Altarm der Elbe. Ziel der Sielmann-Stiftung ist es, ihn südlich Klödens wieder in die Elbe einzubinden.

Jessen/MZ. - Das Naturschutz-Großprojekt Mittelelbe–Schwarze Elster soll zum Ende des laufenden Jahres mit der realen Verwirklichung starten. „Wir wollen damit nun in die Umsetzungsphase gehen“, formulierte es Heiko Schumacher Ende vergangener Woche im Rathaus am Markt in Jessen. Schumacher leitet bei der Heinz-Sielmann-Stiftung den Bereich Biodiversität. Und er ist Leiter dieses Projekts.