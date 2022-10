Mario Prell aus Elster hat keinen Bock auf Schickimicki

Hausmeister der Schule hat Sprung in Crossgolf-Nationalmannschaft geschafft. Wo 1998 alles angefangen hat und welche Ziele bei Turnieren anvisiert werden.

Nationalspieler Mario Prell neben der berühmten Waschmaschine. Sie dient bei Crossgolf-Turnieren in Elster als Ziel.

Elster/MZ - „Ich bin auf einen Schlag mindestens 30 Zentimeter gewachsen“, sagt Crossgolfer Mario Prell, der beim Qualifikationsturnier in Luxemburg den Sprung in die Deutsche Nationalmannschaft schafft. Der Abteilungsleiter des UHC Elster erzählt, dass er mit Rang elf im Gesamtergebnis sehr zufrieden ist. Der Quali-Beste, Michael Pauels aus Aachen, hat die Turnierserie (Plauen, Jülich, Luxemburg) mit 60 Punkten abgeschlossen, seine 42 haben im Endeffekt gereicht, um die Fahrkarte zur Europameisterschaft 2023 in Budapest zu lösen.