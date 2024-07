Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Zahna am Mittwoch in den frühen Morgenstunden hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Zahna/MZ - Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Zahna am Mittwoch in den frühen Morgenstunden hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 4 Uhr sind zwei Täter durch ein Fenster in die Halle eingedrungen. Mittels geeigneter Überwachungsmaßnahmen wurde der 58-jährige Eigentümer alarmiert und informierte zeitnah die Polizei. Am Tatort konnten die Polizisten einen flüchtenden Täter und einen Täter im Objekt festnehmen. In einem in Tatortnähe abgestellten Renault wurden diverse Einbruchwerkzeuge und Diebesgut, wie Buntmetalle und Elektrowerkzeuge vorgefunden und sichergestellt. Zudem sicherte die Polizei Spuren. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 45 und 47 Jahren wurden im Rahmen der Haftprüfung zum Polizeirevier Wittenberg gebracht. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren.