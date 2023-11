Circus „Brunselli“ gibt am Wochenende in Elster noch zwei Vorstellungen.

Mason und Madeleine Kaselowsky gehören mit zu den zehn Artisten, die am Wochenende in Elster auftreten.

Elster/MZ. - Vor dem Umzug in das Winterquartier nach Bergwitz gibt der Circus Brunselli in Elster noch zwei Vorstellungen auf dem Platz neben der Grundschule. An diesem Sonnabend kostet der Eintritt für alle Personen über zwei Jahre zehn Euro. Los geht es um 16 Uhr. Am Sonntag, 5. November, steht der Omi-Tag auf dem Programm. Das heißt: In Begleitung eines Kindes hat die Oma freien Eintritt. Die Vorstellung beginnt um 11 Uhr.