Victor Bolgov zieht nach zwei Jahren Leiter des Musikschulbezirks Jessen sein persönliches Fazit. Wo der 39-Jährige noch Luft nach oben sieht und was er an seinen Kollegen besonders schätzt.

Jessen/MZ. - Die ersten beiden Schuljahre hat Victor Bolgov fast geschafft. Der Leiter des Musikschulbezirks Jessen spricht von „einer guten Entwicklung“ seit seinem Amtsantritt, andererseits gibt der 39-Jährige zu, dass in manchen Bereichen noch Luft nach oben sei. Er spricht vom Ausbau des Bereichs musikalische Früherziehung, dem Bestreben, auch Unterricht in den Fächern Bass- und Elektro-Gitarre sowie Gesang anzubieten und wünscht sich den Aufbau einer hauseigenen Band, die in mehreren Genres zu Hause ist.