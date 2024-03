Ein insbesondere von Lindaern lange gehegter Wunsch wird mit dem nun vollzogenen Baustart Wirklichkeit: Die Ortsverbindung nach Steinsdorf wird saniert. Was alles dazugehört.

Steinsdorf/MZ. - Die Rolle mit dem Band zum Durchschneiden liegt am Straßenrand bereit. Aber dafür ist es nun doch noch etwas früh. An diesem Montagmittag wird erst einmal der symbolische Baustart vollzogen. Dazu ist der Landrat Christian Tylsch (CDU) an den „Eingang“ zur Baustelle bei Steinsdorf gekommen. Bei immerhin 1,5 Millionen Euro Planungs- und Baukosten ist die Sanierung der Ortsverbindung Steinsdorf-Linda eines der umfangreichsten Straßenbauvorhaben des Kreises für dieses Jahr. Und da ist ihm persönliches Erscheinen zu diesem Baustart nicht unwichtig. Ebenfalls dabei ist aus gleichem Grund der Vorsitzende des Kreistags-Bau- und -Verkehrsausschusses, Frank Brettschneider (CDU).