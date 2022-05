Landesstraße wird ab Schweinitz gesperrt bis zum Abzweig nach Löben

Schweinitz/MZ/KA - Ab kommendem Dienstag, 1. Februar, wird die Straße zwischen Schweinitz und Annaburg voll gesperrt. Darüber hatte die MZ am gestrigen Donnerstag nach einer Information aus dem Verkehrsministerium in Magdeburg berichtet. Auf MZ-Anfrage nannte die Zuständige für Verkehrsrecht in der Kreisverwaltung, Corinna Deyring, zusätzliche Details, die in der Mitteilung des Ministeriums noch offen geblieben waren.