KZ-Gedenkstätte - Neuer Verein für das Erinnern in Prettin gegründet

Ein neuer Verein in Prettin will für das aktive Erinnern an dunkle Zeit werben und die KZ-Gedenkstätte mehr im öffentlichen Bewusstsein der Region und darüber hinaus zu verankern.

Prettin/MZ - Gegründet worden ist am Donnerstagnachmittag ein „Freundeskreis zur Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg e.V.“. So sein offizieller Name laut Gründungssatzung. Neun Interessenten haben ihn am Ort des Gedenkens in Prettin ins Leben gerufen.