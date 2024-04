Kultur in Sachsen-Anhalt

Spaß hatten während des sehr unterhaltsamen Abends nicht nur die Gäste, sondern auch die mitwirkenden Musiker von der Band „The Wilbury Clan“ aus dem thüringischen Ilmenau, die in der Alten Brauerei zu hören waren.

Jessen/MZ.

Bundesweit diskutiert man gerade über ein geplantes 29-Euro-Ticket für Berlin. Welch ein Unfug! Einzig in Jessen konnte man am Samstagabend erleben, wie es richtig geht: Mit 15 Euro in zwei Bussen zu sieben Kneipen bei „Mucke“ pur!

Gegen durstige Kehlen: Reichlich Bier floss am Samstag aus allen Zapfhähnen. (Foto: Sven Gückel)

Bereits zum 14. Mal demonstrierten die Gastronomen des Ortes in Zusammenarbeit mit der Kneipenfestagentur aus Sachsen, wie gute Unterhaltung über Stunden hinweg funktioniert, bei gleichzeitiger Rundumbetreuung der Gäste. Komfortabel transportiert durch Könnecke-Reisen aus Elster, musste keiner der Kneipenfestbesucher befürchten, musikalisch etwas zu verpassen.

Angelika und Detlef Wimmer hatten zusammen sichtlich Spaß im „Al Dente“. (Foto: Sven Gückel)

Reibungslos funktionierte der Shuttleverkehr bis zwei Uhr morgens. Spätestens dann hielten die meisten Gäste ihre Rundreise ohnehin für beendet und fanden sich zu einem Absacker an der für sie letzten Station ein.

Enrico, Ben und Jessica Wunderlich sowie Maik Sohr (v. l.) aus Zahna verbanden ihren Bowlingabend mit der musikalischen Party. (Foto: Gückel)

Einmal mehr war es das „Schützenhaus“, das nach Mitternacht zum Eldorado der meisten Musikfans wurde. Was nicht zuletzt an der „T.B. Session Band“ lag, die wie alle musikalischen Akteure des Abends einen hochkarätigen Musikgenuss bot.

Alle Hände voll zu tun hatten die Servicekräfte. Das Team des Schützenhauses verlor trotz der Anstrengungen aber nie das freundliche Lächeln. (Foto: Sven Gückel)

„Jessen hat gerockt“, zog Agenturchef Thomas Schmidt am Sonntagmorgen ein erstes Fazit. Schmidt war selbst vor Ort und freute sich über stabile Besucherzahlen, für ihn der schönste Lohn vorheriger Mühen.

Die „Silverlakeband“ gewann dank erstklassiger Musik am Samstagabend mit Sicherheit zahlreiche neue Fans hinzu. (Foto: Sven Gückel)

„Ganz besonders freut mich, dass die Jugend zusehends mehr Interesse am Auftritt von Live-Bands entwickelt. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Zukunft der Veranstaltung“, resümierte er zufrieden.

Mit einem Selfie sorgten diese beiden Frauen für ihre spezielle Erinnerung. (Foto: Sven Gückel)

Für das kommende Jahr steht das Datum bereits fest. Es konnten erste Verträge schon unterzeichnet werden. Rot im Kalender notieren sollte man sich deshalb den 12. April 2025 – ein Samstagabend, an dem in Jessen bei Wein und Bier erneut die Musik regiert.

Denny Hertel begeisterte erneut sein Publikum im Weinhaus Zwicker. (Foto: Sven Gückel)

Dann ist es bereits die 15. Auflage dieser niveauvollen Veranstaltung.