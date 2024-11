Zahna-Elster/MZ. - Peter Müller (Freie Wähler), Bürgermeister der Stadt Zahna-Elster, informierte in der zurückliegenden Sitzung des Bau- und Ordnungsausschuss zum Stand des Haushaltsplanes für 2025. „Das können wir relativ kurz machen“, leitet das politische Stadtoberhaupt seine Ausführungen zu der prekären Lage ein. Für gewöhnlich beschließt die Stadt Zahna-Elster immer ihre Haushaltspläne zum Ende des Jahres. Doch aufgrund der Novelle des Kommunalverfassungsgesetzes, das am 1. Juli dieses Jahres in Kraft getreten ist, erhält die Stadt Zahna-Elster keine Haushaltsgenehmigung.

