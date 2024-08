Holzdorf/MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 187 ereignet. Zwischen Holzdorf und Brandis (Nachbarland Brandenburg) überholte ein Motorradfahrer trotz durchgehender Fahrstreifenbegrenzung vor einer Rechtskurve einen Lastkraftwagen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Sattelzug, berichtete die zuständige brandenburgische Polizeidirektion Süd am Freitag. Der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Aufgrund des darauf folgenden Rettungseinsatzes und der aufwändigen Unfallaufnahme war die Bundesstraße in diesem Bereich bis gegen 22.30 Uhr voll gesperrt.