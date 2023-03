In Jessen gibt es ab kommenden Montag einige Behinderungen für Verkehrsteilnehmer. Was unter anderem beachtet werden sollte.

An jeder Ausfahrt im Baderhag werden Schilder anzeigen: Es geht nur in Richtung Wittenberger Straße. Die Auffahrt auf die B 187 wird nicht möglich sein.

Jessen/MZ - An diesem Montag, 20. März, beginnen die im vergangenen Herbst verschobenen Bauarbeiten am großen Kreisverkehr (B 187) in Jessen. Hinweistafeln und Schilder dafür wurden bereits vor Tagen aufgestellt, sind aber noch weggedreht bzw. durchgestrichen. Nicht ohne Grund stehen sie so zeitig an ihren zugewiesenen Plätzen, wie Corina Deyring, Abteilungsleiterin Straßenverkehr in der Kreisverwaltung Wittenberg, erwähnt, damit die Verkehrsteilnehmer bereits signalisiert bekommen, dass andere Verkehrsführungen zu erwarten sind. Dies allerdings nicht lange. Gebaut werden soll vom 20. März bis zum 31. März.