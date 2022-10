Kleines Volksfest in Klöden

Offene Höfe locken viele Besucher an. Was dort geboten wird, worüber die Menschen sprechen und warum Chlodna-Recken vorm Gotteshaus lagern.

KLÖDEN/MZ - Peter Berger setzt die Bohrmaschine an und drückt auf den Einschaltknopf. „Ich bin kein Zahntechniker, sondern Handwerker“, sagt Berger, der mit seiner Frau Petra beim neunten Tag der offenen Höfe in Klöden die Kinder scharenweise anlockt. Das Ehepaar aus Kleindröben lädt zum gemeinsamen Basteln von Herbstdekorationen ein, der Nachwuchs ist mit Begeisterung bei der Sache. Petra und Peter Berger erzählen, dass sie seit sechs Jahren die Veranstaltung unterstützen, auch mit dem Ziel: Die Eltern der kleinen Bastler sollen den Tag in Ruhe genießen, denn quenglige Kinder sind ein Grund, Klöden kurzfristig wieder zu verlassen.