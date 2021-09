Kindertagesstätte Abenteuerland in Annaburg feiert Sommerfest

Die Kindertagesstätte Abenteuerland in Annaburg feiert nach einem Jahr der Notbetreuung wieder gemeinsam ihr Sommerfest.

Annaburg/MZ - Unzählige kleine zauberhafte Wesen tollen über den Spielplatz der Annaburger Kita Abenteuerland. Die Kindertagesstätte feiert endlich wieder ihr Sommerfest. Nach der langen Zeit, in der Abstand das große Gebot war, freuen sich die Kinder, Erzieher und Eltern sehr darüber, dass das Wetter hält und gemeinsam gefeiert werden kann.

„Wir konnten das Fest nur für draußen planen, ansonsten wären die Auflagen zu hoch für ein Fest wie dieses“, sagte Nadine Jäger, die stellvertretende Kitaleiterin, und führt aus, dass sich auf dem weitläufigen Gelände die Besucher gut verteilen können. Tatsächlich ist der Andrang groß. Vor dem Eingang zur Kita bildet sich eine lange Schlange mit kleinen Feen und Zauberern in Begleitung ihrer Eltern und Großeltern.

Die Kinder erobern in kürzester Zeit die Hüpfburg und toben sich richtig aus. Foto: Annette Schmidt

Schminken bleibt Renner

Das Motto des Festes lautet: „Feen und Zauberer vertreiben Corona“, so Nadine Jäger, die als Waldfee mit einem Ast gegen Corona angeht. Das Motto soll den Kindern und Eltern die Möglichkeit geben, sich bei den Kostümen auszutoben. Nachdem die Notbetreuung das vergangene Jahr geprägt hatte, sollen nun alle einfach Spaß haben und sich wohlfühlen. So ist es nicht verwunderlich, dass plötzlich eine kleine Einhorn-Waldfee um die Ecke kommt.

Noch bevor das Fest offiziell mit einer kurzen Begrüßungsrede von Nadine Jäger eröffnet werden kann, ist die große Hüpfburg, die der Förderverein der Annaburger Grundschule zur Verfügung stellt, bereits fest in Kinderhand. Für die erlernten Lieder, reißen sich die Kinder zumindest kurzzeitig vom Spielgerät los. Die versammelten großen und kleinen Gäste tanzen und singen gemeinsam Lieder und vertreiben damit Corona wieder ein kleines bisschen mehr.

Großer Andrang herrscht an den Schmink- und Zauberstäbe-bastel-Tischen. Während zwei kleine Mädchen darüber beratschlagen, ob es Dinosaurierfeen gibt, lässt sich die fünfjährige Alessia Begavovic einen Schmetterling in ihrer Lieblingsfarbe Pink ins Gesicht malen und erklärt: „Das Beste an der Feier sind die Hüpfburg und das Eis.“ Ihre vier Jahre alte Schwester Antonia bevorzugt ein rot glitzerndes Katzen-Tattoo auf ihrem Unterarm. Vanessa, die Mutter der beiden Mädchen, freut sich darüber mit der ganzen Familie etwas unternehmen zu können, da es sehr lange Zeit keine Veranstaltungen gegeben hat.

Alessia Begavovic (5) strahlt als glitzernde Schmetterlingsfee. Foto: Schmidt

Eis, Würstchen und Waffeln

Überall sieht man die Erwachsenen in zwanglosen Gesprächen vertieft, ob beim Eiswagen, von dem sich jedes Kind zwei Kugeln kostenlos holen darf, oder beim Mini-Torwandschießen, den der SV Grün Weiß Annaburg betreut. Der vierjährige Tyson Jwad Mele zeigt mit drei Toren, dass ihm als Italiener das Fußball spielen im Blut liegt. Für alle die Hunger haben, gibt es frisch gebackene Waffeln oder gegrillte Würstchen.

Nadine Jäger freut sich, dass alles so gut funktioniert hat. „Es ist schön, dass wir wieder das Sommerfest mit allen feiern können.“ Die stellvertretende Kitaleiterin ist dankbar, dass die Eltern auch beim Aufräumen geholfen haben.