In Elsterhat am Samstag die 34. Kinderkleider- und Spielzeugbörse stattgefunden. Was diese Börse von anderen im Kreis unterscheidet und worauf das Team achten muss.

Kinderkleiderbörse: Was die Veranstaltung in Elster von anderen unterscheidet

Elster/MZ. - „Wenn wir morgens halb, um sieben mit den Vorbereitungen anfangen, stehen schon die ersten in der Schlange und warten, dass wir öffnen.“ Theresa Hildebrandt freut sich über das große Interesse an der Kleiderbörse in Elster. Zum 34. Mal hat sie am Samstag stattgefunden – seit 2016 ist Hildebrandt nicht mehr nur Kundin, sondern Teil des etwa 25-köpfigen Organisationsteams.

Der große Vorteil der Second-Hand-Börse im Vergleich zu anderen im Landkreis sei der große Saal. Im Elsterland-Saal stehen mehrere Meter lange Kleiderstangen, zahlreiche Tische, Schuhschränke, Kinderwagen, Fahrräder und vieles mehr. Angst, dass man nichts mehr bekommt, muss hier ob des großen Angebotes keiner haben. Und auch wenn der Andrang vor der Tür groß ist – im Saal geht alles ruhig und geordnet ab.

Einen Teil der Einnahmen durch die Teilnehmergebühr spendet das Organisationsteam an gemeinnützige Zwecke. (Foto: Aline Kauper)

„Wir haben ein über Jahre erarbeitetes System“, sagt Hildebrandt stolz. Dass die Organisation für die Verantwortlichen eine Herzensangelegenheit ist, merkt man schnell. Auf der Verkaufsfläche verteilt stehen Mitglieder des Orga-Teams und sortieren, räumen auf – und haben einen Blick auf eventuelle Langfinger. „Leider müssen wir auch bei diesen Preisen auf Diebstahl achten“, erklärt Annika Horbach. Die Klamotten gehen oft für einstellige Preise über den Verkaufstisch. Horbach ist von Anfang an dabei und weiß, dass die Preise in den vergangenen Jahren deutlich nach unten gegangen sind. Und: „Die Leute kommen mittlerweile aus allen Schichten!“

Kinderkleiderbörse in Elster. (Foto: Aline Kauper)

Gerade nach Corona sei die Nachfrage gewachsen: „Bei der ersten Börse nach der Pandemie wurden wir überrannt!“ Auch wollen jetzt immer mehr gebrauchte Kleidung verkaufen. Abgegeben werden können wegen der großen Nachfrage maximal zwei Wäschekörbe pro Verkäufer. 200 hat das Team am Freitag angenommen, sortiert und im Saal verteilt. Von 8 bis 12 Uhr konnten Kunden am Samstag stöbern. Gegen 18 Uhr hatte dann auch das Orga-Team Feierabend. Am 7. September findet die nächste Kleiderbörse in Elster statt.