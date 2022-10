Kinder werden von der Maukener Fähre geholt

Mauken/MZ - In den Orten Kleindröben, Mauken, Düßnitz, Klöden und in Pretzsch tönen die Alarmsirenen und rufen die Feuerwehrleute zu den Fahrzeugen. Punkt 9.33 Uhr hat die Leitstelle in Wittenberg den Alarm ausgelöst. Der Einsatzort ist die Fähranlegestelle. Die zwischen Mauken und Pretzsch verkehrende Fähre hat sich von einem der Lenkseile losgerissen und liegt nun steuerungslos zwischen beiden Ufern in der Elbe.