Kinder des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster pflanzen mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr und dem Verein „Strahlende Kinderaugen“ 2.700 Frühjahrsblüher im Ort.

Kinder des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster stecken 2.700 Frühjahrsblüher

Matheo Hohndorf (links) und Jason Reinhardt sind zwei von 34 Kindern des Jugendclubs „Zuflucht“, die mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr und dem Verein „Strahlende Kinderaugen“ 2.700 Blumenzwiebeln in Elster gepflanzt haben.

Elster/MZ. - Wohin sie auch gehen, sie sorgen für ein ordentliches Hupkonzert und fröhliches Winken. 34 Kinder und Jugendliche des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster haben 2.700 Frühjahrsblüher in die Grünanlagen von Elster gepflanzt. Noch gehen die braunen und roten Knollen zwischen Herbstlaub und Erdlöchern etwas unter, aber das soll sich in wenigen Monaten ändern.