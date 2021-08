Kind bei Zusammenstoß mit Auto in Jessen verletzt

Jessen - Eigenen Angaben zufolge befuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer am Montag um 18.18 Uhr in Jessen die Straße der Jugend in Richtung Arnsdorfer Reihe. Zwischen den Hausnummern 38 und 40 kam ein neunjähriger Radfahrer von rechts aus dem kleinen Weg gefahren.

Dieser soll, so der Skoda-Fahrer weiter, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, auf die Straße gefahren sein. In der weiteren Folge konnte der Pkw-Fahrer nicht rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Kind.

Der Junge kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mz/red)