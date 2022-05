Jessener Expertise an Schloss Hartenfels gefragt

Im Zuge der Vorbereitung der Landesgartenschau in Torgau wird im Hartenfelser Schlossgarten Wein angebaut. Welche Ratschläge Ingo Hanke gibt.

Im Schlossgarten von Hartenfels in Torgau gibt es jetzt wieder Weinreben. Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums werden sie pflegen.

Jessen/Torgau/MZ - „Wir haben nur beraten“, spielt der Jessener Winzer Ingo Hanke vom gleichnamigen Familienweingut seine Rolle etwas herunter. Schon im vergangenen Sommer sei er aus der nordsächsischen Nachbarkreisstadt Torgau angefragt worden, die geplante Weinpflanzaktion fachlich zu unterstützen, berichtet er. „Das hängt mit der Vorbereitung der Landesgartenschau zusammen.“

Am Schloss Hartenfels in Torgau nämlich ist wieder Wein angebaut worden. Nach knapp 200 Jahren kehre damit eine alte Tradition wieder an den früheren Fürstensitz zurück. Darüber informierte die Pressestelle der Kreisverwaltung, die bekanntlich neben einigen Museen im Schloss ihren Sitz hat.

Schüler übernehmen Pflege

„Wir waren im vergangenen Jahr bei den Baubesprechungen dabei. Letztlich haben wir Empfehlungen gegeben, wie der Drahtrahmen aussehen müsste, der die Rebstöcke hält, was man sonst noch braucht, welche Sorten sich anbieten, ob Pflanzenschutz notwendig ist und so etwas“, erklärt Ingo Hanke der MZ.

Letztlich habe er zu Tafeltrauben geraten. „Und zwar, ich glaube, zu den Sorten Palatina und Muscat bleu.“ Da der Aufwand, Wein aus diesen Reben zu keltern, ganz sicher zu groß wäre und die Ausbeute das auch nicht hergebe, seien Tafeltrauben der praktikabelste Ratschlag. Gesetzt wurden die Rebstöcke von den Firmen, die das Areal zu Füßen des berühmten Schlosses neu gestalten.

Doch gepflegt werden sollen die Weinstöcke durch Schüler des nebenliegenden Johann-Walter-Gymnasiums. Dafür solle, so hatte Ingo Hanke erfahren, eine Arbeitsgemeinschaft gegründet werden. Er werde auch die weitere Entwicklung der kleinen Rebanlage fachlich weiter begleiten.

Die Neugestaltung des Areals begann im Zuge der Vorbereitung der sächsischen Landesgartenschau bereits im Jahr 2020, informiert Kreis-Pressesprecher Thomas Seidler. In der Konzeption von Schloss und Rosengarten heißt es dazu, „dass der Anbau einiger Weinstöcke auf stärker besonnten oberen Teilflächen und an Mauerspalieren“ wünschenswert wäre.

Diesen Wunsch hätten die Landschaftsarchitekten aufgegriffen. Und so sei der Wein den Ratschlägen von Ingo Hanke entsprechend noch im Dezember 2021 gesetzt worden, berichtet Thomas Seidler. Geplant sei, das Gesamtvorhaben Schlossgarten bis Ende März abzuschließen. Spätestens zum Beginn der Landesgartenschau in Torgau am 23. April dieses Jahres, soll die Anlage für Besucher wieder geöffnet werden. Bis zum 9. Oktober werde die Gartenschau währen.

Erstmals im 16. Jahrhundert

Auf historische Quellen verweist Kreis-Pressesprecher Thomas Seidler in der Rückschau auf das Projekt. Im kurfürstlichen Garten sei demzufolge neben Birnen, Pfirsichen und Melonen bereits 1541 Wein angebaut worden. „Pläne von 1791, 1810 und 1835 weisen den Terrassenbereich zudem ausdrücklich als Weinberg aus“, so Seidler. Und weiter: „Danach endete diese Tradition offenbar, denn in späteren Plänen fehlen entsprechende Verweise.“ Ende der 1950er Jahre gab es hier dann einen Staudengarten.