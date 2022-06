Jessener Drehleiter in Steinsdorf gefordert

Vom Schornsteinkopf her bekämpfen die Jessener Kameraden den Brand

Steinsdorf - Mit der Drehleiter unterstützte die Feuerwehr Jessen am Sonntag die Kameraden aus Steinsdorf und umliegenden Orten bei der Bekämpfung eines Schornsteinbrandes auf einem Einfamilienhaus in Steinsdorf. „Wir stießen mehrmals mit einer Schornsteinkugel durch den Schornstein. Im Keller wurde das glimmende Material aus dem Schornstein beräumt und im Freien abgelöscht“, beschreiben die Jessener Kameraden auf ihrer Facebookseite den Einsatz. Der Alarm wurde 11.58 Uhr ausgelöst. Erst nachdem ein Schornsteinfeger am Einsatzort war und weitere Gefährdung ausschließen konnte, verließ der letzte Löschtrupp den Einsatzort. 13.40 Uhr war Einsatzende.