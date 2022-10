Jessen bietet Rundgang durch 38 Betriebe

Lina Jahn (l.) und Pia Tittel stoßen bei der Jobbörse in der Jessener Mehrzweckhalle mit Saft an und informieren sich über Ausbildungsplätze.

Jessen/MZ - An 38 Ständen präsentierten sich am Mittwochnachmittag Unternehmen aus dem Jessener-Land bei der regionalen Job- und Ausbildungsmesse in der Jessener Mehrzweckhalle. Geladen hatten dazu die Stadt Jessen, die Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg und das Wittenberger Jobcenter. Das erklärte Ziel sei es, dass interessierte Jugendliche vor Ort mit Vertretern der Unternehmen ins Gespräch kommen, so Heike Matthei, Teamleiterin im Arbeitgeber-Service, die gemeinsam mit Bürgermeister Michael Jahn (SPD) die Messe eröffnet.

Breites Angebot

Unter den ersten Besuchern, die ihre Runden durch die Halle drehen, sind Isabell Haberlandt und Josephine Pötzsch. Die jungen Frauen sind als Bestandteil ihres Bundesfreiwilligendienstes bei der Jobbörse, um eine berufliche Orientierung zu finden. „Ich weiß, dass ich etwas Handwerkliches machen möchte“, erklärt Isabell Haberlandt. Die 21-Jährige hat ihr Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre aufgegeben, weil sie merkte, dass Excel-Tabellen nichts zum Anfassen sind. Sie wolle am Ende des Tages etwas in den Händen halten. Holz oder Gold wären die Materialien, mit denen sie gerne arbeiten würde.

Die Metallbauer Robert Petzold und Rony Picker zeigen Pläne für eine Metallkonstruktion. Das fertige Ergebnis ist das Dach über ihren Köpfen. Foto: Tominski

Am Stand der Arbeitsagentur holt sie Informationen zum Thema Meisterausbildung und welche Unterstützung sie erhalten könnte ein. Ihre Begleiterin ist noch unschlüssig über ihre berufliche Laufbahn, etwas Kreatives wäre schön, „vielleicht Richtung Medien oder Dekorateurin“, sagt Josephine Pötzsch, die 18-Jährige schaut sich noch um.

Michel Hensel und Tharwat Attallah mit Kaviar aus Jessen. Foto: Thomas Tominski

Was sie und die anderen Besucher zu sehen bekommen, sind Ausbildungsberufe aus den unterschiedlichsten Branchen. Vertreten sind die klassischen Handwerksberufe wie Stahl- und Metallbau. Robert Petzold und Rony Picker von der Profil GmbH aus Gerbisbach, sagen, dass es momentan schwierig sei, Bewerber für ihren Beruf zu finden. Dabei biete die zweijährige Ausbildung sehr viel Abwechslung und eine sehr gute Grundlage für ein späteres Studium im Bauwesen. Wer ein handfestes Ergebnis ihrer Arbeit sehen wolle, müsse nur Richtung Decke schauen, die Metallkonstruktion haben sie gebaut.

Bundeswehr und Marine haben gleich zwei Stände auf der Messe. Foto: Thomas Tominski

Tharwatt Attallah, der Betriebsleiter der Attilus GmbH, und Kaviarmeister Michel Hensel nutzen die Messe, um ihr Unternehmen in Jessen und der Region bekannt zu machen. Das Unternehmen produziert jährlich eine Tonne des edlen Störkaviars, der weltweit in Restaurants und Hotels angeboten wird. Der Betriebsleiter wünscht sich vor allem Zuverlässigkeit von potenziellen Auszubildenden, die in dem Betrieb nach drei Jahren Fischwirte sind. Michel Hensel sagt, dass Angler sehr gute Voraussetzungen mitbringen würden, aber auch Bewerber ohne Erfahrung willkommen seien.

Mögliche Karrierechancen

Für die Freunde Nicklas Pötzsch, Finn Tittel und Justin Helfter gibt es auf der Messe nur zwei Stände, die sie interessieren. Auf geradem Weg steuern sie Marine und Bundeswehr an, um sich mit Informationsmaterial einzudecken. Nicklas Pötzsch erklärt im zackigen Ton, dass er die Familientradition nach Opa und Vater, die Soldaten waren, fortführen wolle. Die Motivation des 16-Jährigen ginge aber darüber hinaus, „Ich möchte mein Land beschützen“, sagt der Realschüler, der in der Bundeswehr auch die Möglichkeit sieht, die Welt zu erkunden. Der Standort in Holzdorf bietet ihm die Gelegenheit, seinen Traumberuf direkt „vor der Haustür“ zu erlernen. Hauptfeldwebel Anja Kügler ist zuversichtlich, dass noch mehr Interessierte zum Stand der Bundeswehr kommen werden, „das ist erst der Anfang“, sagt die Karriereberaterin, die mit 54 Berufen ein breites Spektrum vorstellen kann.

Die Ausrichter der regionalen Messe: Mitarbeiter des Jobcenters, Bundesagentur für Arbeit sowie Heike Matthei und Michael Jahn (Mitte). Foto: Thomas Tominski

Am Stand der Bayrischen Milchindustrie (BMI) steht neben der Personalleiterin Yvonne Krüger und dem stellvertretenden Werksleiter Daniel Elsner Morris Ziesche als Azubi den Besuchern Rede und Antwort. Der 20-Jährige sagt, dass er sich wegen des Praktikums während der Vorstellungsphase für die Ausbildung entschieden habe. „Dadurch wusste ich, was ich tatsächlich machen werde“, sagt er, den die Karrierechancen im Unternehmen überzeugen. Schließlich ist Daniel Elsner, der als Azubi bei BMI anfing, ein gutes Vorbild.