Beim Eierfest in Mark Zwuschen wird zum siebten Mal der Titel „Landei“ vergeben. Wer sich den sichert und was noch bei dem Traditionsfest am Gutshaus zu erleben ist.

Mark Zwuschen/MZ. - Das siebte Landei ist ermittelt. Am späten Samstagnachmittag fällt die Entscheidung im Stechen. Da sind noch Jenny Krawczyk und Attila Fischer im Rennen. Der Sachbearbeiter in einer großen Firma liegt mit seiner Antwort richtig und bekommt von Thomas Felber, Vorsitzender des Landimpuls e.V., der Verein richtet das Eierfest in Mark Zwuschen aus, die Schärpe umgelegt. Seit zwei Jahren lebt Attila Fischer in Mark Zwuschen und er fühlt sich in dem Ort sehr wohl, wie er bestätigt.