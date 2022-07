In Annaburg geht es mit Spaß zur Sache

Schüler aus Grundschulen der Umgebung erleben in Annaburg drei aufregende Tage. Wie die Kinder der Hitze trotzen, wer den Bogen raus hat und warum nicht gegrillt wird.

Paula, Hannah und Thorke (von links) spielen lieber im kühlen Schatten Volleyball an ihrem zweiten Tag der Ferienwerkstatt, den sie beim Annaburger Bürgerschützenverein und dem „Neuhäuser hinter dem Neugraben e.V.“ verbringen.

Annaburg/MZ - Hochkonzentriert stehen acht der insgesamt 25 Kinder, die an der dreitägigen Ferienwerkstatt in Annaburg teilnehmen, an der Linie und warten auf das Signal von Ronald Winkler, damit sie ihre Pfeile abschießen dürfen. Doch noch geben er und seine Vereinskollegin Tina Juraschek vom Bürgerschützenverein Annaburg 1890 e.V. (BSV) die Bahn nicht frei, sondern Tipps für die richtige Bogenschusshaltung.