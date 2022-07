Humor ist Trumpf in Axien

Kabarettist Bernd-Lutz Lange tritt in der Bücherkirche auf. Warum der 78-Jährige damit ein Versprechen eingelöst hat.

Kabarettist Bernd-Lutz Lange liest für den guten Zweck in der Bücherkirche von Axien.

Axien/MZ - Den ersten Lacher seiner Benefizlesung in der Bücherkirche Axien kann der erfahrene Kabarettist Bernd-Lutz Lange nicht für sich verbuchen. Diesen hat Gudrun Meilick, eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Bücherkirche, auf ihrer Seite, als sie in ihrer Begrüßungsrede feststellt: „Ich bin überwältigt. So voll habe ich die Kirche schon lange nicht mehr gesehen.“