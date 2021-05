Hochzeitssaal im Wald bei Klossa

Klossa

Der große Campingwagen des Klossaer Ehepaars Sybille und Michael Puppe steht derzeit in der Elbaue bei Axien zwischen Deich und Rapsfeld. „Hier herrscht reger Verkehr und doch gibt es keinen Stau“, so haben Puppes das Foto in ihrem digitalen Album untertitelt. Bewohnt wird der Campingwagen von gut einer Million Saisonarbeiterinnen. Die sammeln Nektar und sorgen nebenbei dafür, dass die Bauern dort im Sommer Raps dreschen können.

Dass ihre Arbeiterinnen sehr fleißig sind, haben Puppes am Wochenende bei der Kontrolle der Rahmen festgestellt. Die Baubienen kämen mit dem Abdecken der gefüllten Waben kaum hinterher, erklärt Michael Puppe. „Wir meinen, die Rapsblüte ist spät in diesem Jahr, aber eigentlich ist es normal. Ich habe ein altes Imkerhandbuch, da steht, der Raps blüht Anfang bis Mitte Mai.“

Neue Herausforderung

Vor etwa zehn Jahren, als er in den Ruhestand ging, haben Puppes mit der Imkerei begonnen. „Ich habe ein Hobby gesucht, bin aber auch nicht der Vereinstyp“, sagt er. Was nicht heißt, dass er die Kommunikation mit anderen Menschen scheut. Im Gegenteil, er und seine Frau teilen gerne ihr Wissen über die Bienen. Besonders mit Kindern, die sonst in Gruppen zu ihnen kommen. „Das vermissen wir jetzt sehr“, sagt Sybille Puppe. Auch Märkte finden wegen Corona kaum statt.

Michael Puppe ist nicht einfach nur Imker und züchtet auch nicht einfach nur Bienen. Er unterhält eine von deutschlandweit etwa 15 Belegstellen für die Buckfastbienenzucht. Aus der 1916 von Bruder Adam im englischen Kloster Buckfast aus der Westlichen Honigbiene gezüchteten Rasse sind im Lauf der 100 Jahre wiederum verschiedene Linien entwickelt worden. „Unsere Bienen entstammen der Kilimandscharo-Linie und der Primorske-Linie“, so Puppe. Bienenzüchter aus dem gesamten Bundesgebiet kommen zu ihm nach Klossa, um ihre jungen Königinnen von seinen Drohnen begatten zu lassen.

Der „Hochzeitssaal“ befindet sich im militärischen Sperrgebiet in der Annaburger Heide, denn im Umkreis von acht Kilometern darf es keine anderen Bienenvölker geben. Wildbienen seien unbedenklich. Dort stehen die Beuten mit den Drohnen - also den männlichen Bienen - die allerdings von Pflegerinnen gefüttert und umsorgt werden. Die noch unbegatteten Königinnen und ein kleines Gefolge werden in Transportkisten dorthin gebracht. Nach 14 Tagen ist in der Regel die Begattung erfolgt, die Imker erkennen das daran, dass der Hinterleib der Königin länger geworden ist und die Arbeiterinnen schon Zellen mit Gelee Royale gefüllt haben.

Während alle anderen im Rapsfeld arbeiten, sammelt ein Volk in Puppes Garten Nektar, z.B. von Hirtentäschel und Taubnesseln. (Foto: Ute Otto)

Die gängigste Bienenrasse in Deutschland ist Carnica. Auf die Buckfastbienen ist der Klossaer vor etwa vier Jahren über einen befreundeten Imker gekommen. „Es hat mich gereizt, mich da heran zu wagen.“ Leiten lassen hat er sich auch davon, dass sich diese Bienen so schnell nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sybille Puppe ist nämlich allergisch gegen Bienengift. Auch seien die Buckfastbienen überaus reinlich. „Sie entfernen schnell und gründlich, was nicht in die Brutabteilung gehört.“ Und sie seien gegenüber Wetterextremen unempfindlicher. „Unsere Bienen fliegen schon bei sechs bis sieben Grad, während die mitteleuropäische Biene erst bei zehn bis zwölf Grad vorsichtig aus dem Loch schaut“, verdeutlicht der Bienenzüchter. Guter Ertrag spiele natürlich auch eine Rolle. „Aber für mich ist es vor allem interessant, alles zu beobachten.“

Wenn der Mensch eingreift

Imker haben verschiedene Möglichkeiten, Königinnen vorzuziehen, zum Beispiel indem sie eine bestimmte Larve in eine spezielle Zelle setzen, die dann von den Pflegerinnen gefüttert wird. „Das heißt also, der Mensch selektiert“, so Sybille Puppe. „Aber woher wissen wir denn, ob nicht aus einer andere Larve die bessere Königin wird?“ Sie separieren daher Rähmchen mit entsprechend großen Zellen samt Eiern und Arbeitsbienen in einem Kasten. „Bei uns darf das Volk entscheiden, wer Königin wird“, so Michael Puppe.“ Ebenso setze ein Bienenvolk eine schwache Königin einfach ab, indem es sich ihrer entledigt.

Gegen Schädlinge wie Faulbrut und Varoa-Milbe trifft der Imker Vorsorge. Jährlich lassen Puppes ihre Bienen untersuchen. Wenn Züchter ihre Königinnen bringen, müssen sie ein Gesundheitszeugnis für ihre Bienen vorweisen.