Das LHW informiert über die Wasserstände in Elbe und Elster. Wie die Prognose aussieht.

So steht es um die Wasserstände in Elbe und Elster

Hochwasser in Sachsen-Anhalt

Derzeit herrscht Hochwasser an der Schwarzen Elster.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Prettin/Löben/MZ/GRO. - Die Hochwasserlage an der Elbe und der Schwarzen Elster hat sich nach dem zwischenzeitlichen Hoch wieder entspannt. Die Meldegrenze zur Alarmstufe zwei wurde in der Schwarzen Elster am Sonntagmorgen unterschritten, für die Elbe gilt weiterhin die Alarmstufe eins.