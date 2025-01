Prettin/MZ. - Die Prettiner freiwillige Feuerwehr hat eine neue Leitung. In der Jahreshauptversammlung am Freitag wählten sie Niklas Beck zum Wehrleiter und Martin Schmager zu seinem Stellvertreter. Beide nahmen die Wahl an. Weitere Kandidaten gab es nicht. Vorgeschlagen hatte beide Ortsbürgermeister Dirk Schulze.

