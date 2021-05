Güllelaster-Unfall in Jessen Güllelaster-Unfall in Jessen: Baum entwurzelt, 44-jähriger Fahrer verletzt

Jessen - Aus noch ungeklärten Umständen ist am Mittwochnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ein 44-jähriger Fahrer am Steuer eines Lkw in der Annaburger Straße von Jessen stadtauswärts nach links von der Straße abgekommen und ...