Groß Naundorf rückt enger zusammen

GROSS NAUNDORF/MZ - Wer mit dem Auto durch Groß Naundorf fährt, erlebt eine Premiere. An Eingangstüren oder Wänden sind Zahlen angebracht, die nicht als neue Hausnummer gedacht sind. „Mit dem lebendigen Adventskalender wollen wir den Leuten im Ort einen täglichen Treffpunkt in der Adventszeit bieten“, erklärt Bürgermeister Marcus Kralisch und ergänzt, dass er mit diesem Vorhaben bei den Einwohnern offene Türen eingerannt ist. Die Idee, ergänzen Simonetta Leisker und Simone Bösigk sei mal bei einem Plausch an der Feuerschale entstanden. „Wir haben über 300 Flyer in Groß Naundorf und Kolonie verteilt“, sagen die beiden Frauen, die bei Halloween Ende Oktober „noch einmal richtig Werbung“ für die erste Veranstaltung dieser Art in Groß Naundorf gemacht haben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.