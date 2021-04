Gespräch unter vier Augen in Jessener Testzentrum

Deutsches Rotes Kreuz eröffnet Corona-Testzentrum in Jessen. Was den Besuchern besonders wichtig ist und wie das Einbahnstraßensystem funktioniert.

Jessen - „Ich bin nicht aufgeregt“, sagt Doris Haage beim Ausfüllen des Anmeldeformulars, die das Kitzeln in der Nase schon drei- bis viermal erlebt hat. Die Jessenerin findet es super, dass es in der Stadt eine weitere Anlaufstelle für kostenlose Corona-Tests gibt. Sie lässt sich regelmäßig testen, um für sich „ein Stück Sicherheit zu haben“ und andere Menschen nicht anzustecken. Angst vor dem Virus kennt sich keine. Sie hält sich strikt an die Hygieneauflagen und habe ihren Alltag so organisiert, dass Kontakte mit vielen Menschen nahezu ausgeschlossen sind.

Doris Haage gibt das Anmeldeformular bei Doris Dannenberg ab und setzt sich vor Marion Richter auf den Stuhl. Die Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes erklärt kurz das Abstrich-Prozedere und führt das Wattestäbchen zunächst in den Mund ein. „Ich habe einen Lehrgang beim DRK in Wittenberg gemacht“, sagt Marion Richter und ergänzt, dass sich zum Auftakt zwölf Personen telefonisch für einen Termin angemeldet haben. Wer ohne Vorankündigung erscheint, muss eine kurze Wartezeit in Kauf nehmen. Das Testzentrum in der Jessener Rosa-Luxemburg-Straße 28, das sonst als Seniorentreff genutzt wird, funktioniert wie eine Einbahnstraße. Der Eintritt erfolgt über den Vordereingang, der Austritt über eine Hintertür.

Löschung nach vier Wochen

Die Coronabeauftragte der DRK- Sozialstation in Jessen, Ulrike Lange, betont, dass die Patienten erst beim Verlassen des Gebäudes „unter vier Augen“ ihr Testergebnis erhalten. Die Daten werden nach vier Wochen aus dem System gelöscht. Es sei denn: Der Test ist positiv. „Dann müssen wir sofort das Gesundheitsamt informieren“, erklärt Ulrike Lange, die zudem für das Qualitätsmanagement zuständig ist. Für die betroffene Person heißt das, auf dem kürzesten Weg nach Hause zu fahren und den Anruf des Gesundheitsamtes abzuwarten. Die Coronabeauftragte verrät, dass sich die Mitarbeiter des DRK alle zwei Tage testen lassen müssen.

Elke Krauss desinfiziert sich am Eingang die Hände und erkundigt sich nach dem Ablauf. Sie sei seit 40 Jahren in der Pflege tätig und deshalb kein bisschen aufgeregt. Die Jessenerin erzählt, dass sie in der Berufsschule in Dessau Pflegekräfte ausbildet und es dort „einen positiven Fall“ gegeben habe. Sie spürt zwar keinerlei Anzeichen, doch „sicher ist sicher“. „Ich finde es super, dass es neben dem Rathaus jetzt noch ein weiteres Testzentrum gibt“, so Elke Krauss, die zum ersten Mal einen Abstrich in Mund und Nase erhält. Im Endeffekt, meint sie, sieht es im Fernsehen schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist.

Erste Teststufe

Der Warteraum im Seniorentreff ist nie leer. Leute mit und ohne Termine erscheinen, um einen kostenlosen Point-of-Care-Antigen-Test (POC-Schnelltest) auf Sars-CoV-2 machen zu lassen. „Wir sprechen hier nur einen Verdacht aus“, sagt Ulrike Lange, endgültige Gewissheit bringt der spätere PCR-Test im Labor oder beim Hausarzt. Der zuverlässige Test beruht auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction). Dabei wird Erbmaterial des Virus vervielfältigt. Der Nachweis ist so möglich, auch wenn erst wenige Erreger vorhanden sind.

Für die 79-jährige Edeltraud Vahde ist es der dritte Test. „Ich bin doch kein Sensibelchen“, sagt die Frau aus Jessen selbstbewusst und fügt an, dass sie in ihrem Leben schon schlimmere Dinge erlebt habe, als einen Mund- und Nasenabstrich. Edeltraud Vahde betont, dass sie außerdem auf Nummer sicher gehen möchte. Ihr Neffe feiert heute 60. Geburtstag, da „will ich noch schnell zum Gratulieren hin“. Die Seniorin erklärt, dass sie jeder Ansteckungsgefahr aus dem Weg geht.

Alle Einkäufe sind zeitlich so getaktet, dass wenig Publikumsverkehr herrscht. Ihr Name wird aufgerufen. Sekunden später sitzt sie vor Marion Richter auf dem Stuhl und wirkt tiefenentspannt. Das DRK-Testzentrum in der Rosa-Luxemburg-Straße 28 ist montags, mittwochs und freitags von 11 bis 17 geöffnet. Termine werden unter Telefon 0157/80690062 vergeben. (mz/Thomas Tominski)

DRK-Mitarbeiterin Doris Dannenberg nimmt die ausgefüllten Anmeldeformulare entgegen und pflegt die Daten ins System ein. Foto: Thomas Tominski