Jütro Tiefkühlkost Jessen und Maschinenbau Dahme unterstützen Fußballturniere Anfang Januar in Mehrzweckhalle Holzdorf-Ost. Was der Hintergrund ihres Engagements ist.

Gemeinsam für die Region - Firmen unterstützen Fußballturniere in Holzdorf-Ost

Julian Siebert, Stefan Dastig, Anne Dastig, Angelika Thun, Lisa-Christin Meyer und Paul Pflug ( von links) freuen sich auf die sportlichen Veranstaltungen in Holzdorf und wollen außerdem zeigen, welche beruflichen Möglichkeiten die Regionen Jessen und Teltow-Fläming bieten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Holzdorf/MZ. - Paul Pflug steht auf dem Dach des Foyers und bringt ein Banner an. Darauf wird ein cooles Hallenturnier in Holzdorf angekündigt. Zusammen mit Julian Siebert aus Luckenwalde, Geschäftsführer von „Mission Region“, ist es dem 31-Jährigen Trainer und Chef einer Fußballschule in Linda gelungen, ein Event auf die Beine zu stellen, das auf breites Interesse stößt.