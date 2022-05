Geheimsache Maibaum in Battin

Battin/MZ - Mit dem Maibaumstellen sollte am Sonnabend das Fest am Dorfgemeinschaftshaus Battin beginnen, doch als die Gäste 15 Uhr dort eintreffen, flattern schon die bunten Bänder an der Krone hoch oben am Stamm. Dieser verbreitet den unverkennbaren Duft von frisch geschlagenem Holz.