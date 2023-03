Am 25. März gibt es in Annaburg wieder einen großen Frühjahrsputz. Wird der Teilnahmerekord 2022 übertroffen?

Annaburg/MZ/GRO - Am letzten März-Sonnabend, 25. März, ist wieder Frühjahrsputz in Annaburg. Los geht es beizeiten, nämlich um 8 Uhr. Die Eröffnung erfolgt auf dem Bauhof in Annaburg, auch der Bauhof in Prettin wird bei entsprechenden Anmeldungen besetzt sein, sagt Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg).