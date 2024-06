Franz Seifert im Zauberzimmer in seinem Haus. Die Geldmaschine hatte der Schweinitzer lange vor der Wende selbst konstruiert. Sie funktioniert.

Schweinitz/MZ. - Es war ausgerechnet nach einem Auftritt im Palast der Republik – es muss so 1986 gewesen sein –, als die Geldmaschine plötzlich weg war. Mitglieder einer Tanzgruppe hatten auf dem Koffer mit dem kostbaren Inhalt ihre Sachen abgelegt und ihr Fahrer dachte später, der Koffer gehört zu ihnen. Es dauerte etwas, doch über etliche Ecken klärte sich der Kasus und der Schweinitzer Zauberer Franz Seifert konnte sich sein wertvolles Utensil in Cottbus wieder abholen. Schließlich kann auch nur er mit dem Gerät Geld herbeizaubern. Anderen bleibt der Zauber verborgen.

Wenn an diesem Sonnabend die Großfamilie Seifert zu ihrem Familientreffen zusammenkommt, dann fällt diese Premiere mit einem ganz besonderen Anlass zusammen. Vielleicht wird auch diese Geschichte noch einmal die Runde machen. Denn Familienoberhaupt Franz Seifert bezirzt seit nunmehr 60 Jahren auf magische Art sein Publikum. Und er nimmt – nicht mehr ganz so häufig wie früher – auch heute noch Auftrittsangebote an.

Begeistert im Varieté

Er war gerade 15, als er in Halle Verwandte besuchte, und im Schaufenster bei einem Bäcker ein Zauberplakat sah. Und zwar von dem seinerzeit sehr berühmten Zaubermeister Alois Kassner, der im Steintor-Varieté auftrat. „Ich habe solange genervt, bis ich dort hin durfte“, erzählt der heute 87-Jährige. „Und anschließend habe ich mir von dem Bäcker auch noch das Plakat geholt. Das habe ich heute noch.“ Dieser Magierauftritt allerdings setzte in Franz Seifert das Zaubervirus frei. Und das ist er bis heute nicht losgeworden. Apropos: Kassner war vor dem Krieg dafür bekannt, dass er einen Elefanten auf der Bühne verschwinden ließ. „Nach dem Krieg war es dann ein Pferd“, erzählt Franz Seifert.

Wenige Jahre später, 1964, nahm er mit seinem ersten Programm an einem Wettbewerb junger Talente teil. Und das gilt als sein Einstieg in die „richtige“ Zauberei. Seine erste Zauberliteratur war echte Handarbeit. Abgeschrieben nämlich aus einer Broschüre, die der Schweinitzer geliehen bekommen hatte. „Damals gab es auch noch keine Magier im Fernsehen“, erinnert er.

Seine ersten Tricks waren auch eher die kleinen, feinen, bei denen man viel Fingerfertigkeit beweisen muss. Franz Seifert zauberte mit Bindfäden, Streichhölzern, Münzen. Tischzauberei sagen die Fachleute dazu, ergänzt Seiferts Tochter Catrin Schurig, die an dem Gespräch mit der MZ teilnimmt. In Franz Seiferts „Heiligtum“, seinem Zauberzimmer nämlich. Dort zeigt er nur mit dem Finger auf Regale voller Literatur. „Das ist alles Zauberei“, sagt er dazu. Sprich, es sind viele Fachzeitschriften des Magischen Zirkels.

Beruflich ließ sich der Schweinitzer zunächst zum Tischler ausbilden, um später noch das Studium zum Lehrerberuf für Musik und Deutsch dranzuhängen. Denn neben der Zauberei gehört auch die Musik zu seinen Leidenschaften. In die auch die ganze Familie – „meine Familiensingegruppe mit Kindern und Enkelkindern“ – einbezogen ist. Zu Weihnachten etwa treten sie auch öffentlich gemeinsam auf.

Doch einmal vom Zaubervirus erfasst, war Franz Seifert nicht mehr zu bremsen. Zu DDR-Zeiten – inzwischen, seit 1968, Mitglied des Magischen Zirkels, dessen Mitgliedschaft einem Berufsausweis gleichkommt – war er beinahe im gesamten Land unterwegs. In Spitzenzeiten hatte er drei Auftritte hintereinander. Der Schweinitzer nahm an Wettbewerben teil, holte etliche vordere Platzierungen.

Kinder mit infiziert

Auch Tochter Grit ließ sich vom Zauberfieber packen. Foto: Archiv Seifert

„Wir sind mit der Zauberei groß geworden“, berichtet Tochter Catrin. Eigentlich haben sich alle fünf Kinder von Veronika und Franz Seifert davon anstecken lassen. Am aktivsten waren dann aber zunächst „meine Schwestern Grit und Dörte“, erzählt Catrin Schurig. Grit, heute mit Nachnamen Müller, trat später sogar mit einem eigenen Bühnenprogramm auf.

60 Jahre Zauberei im Nebenberuf – da kommen viele Geschichten und Episoden zusammen. Alle können in diesen Zeilen gar keinen Niederschlag finden. Dem heute 87-Jährigen und seiner Tochter Catrin fallen im Gespräch viele Details ein, die das Magierleben ausmachen. Sogar im Ausland konnten sich die Zuschauer von Seifert verzaubern lassen. Auf einer Auszeichnungsreise als einer der besten Pionierleiter der DDR trat er auch im Pionierpalast in Leningrad, heute Sankt Petersburg, auf. Gemeinsam mit Tochter Grit gastierte er in Ungarn.

Mit Kindern zauberte der Musik- und Deutschlehrer am liebsten. (Foto: ASrchiv Franz Seifert)

Der Lehrer Franz Seifert zauberte natürlich besonders gern für Kinder und auch mit ihnen. Für sie hatte er eigene Programme. Zum Schulanfang etwa zauberte der Schweinitzer schon mal die Zuckertüten her. Auch Tiere konnte er aus seinem schwarzen Zylinder holen. Tauben, Kaninchen, Katze Tina saß während der Fahrten gerne auf dem Armaturenbrett des Autos, erzählt Franz Seifert schmunzelnd. Und der Familienpudel rollte im Saal auch den roten Teppich aus.

Sein Magierleben, sprich, die einzelnen Programme, findet sich gut sortiert in fertigen Koffern, die griffbereit auf dem Schrank in seinem Zauberzimmer stehen. Und an diesem Sonnabend, zum großen Familientreffen zum Magierjubiläum, wird Franz Seifert wohl den einen oder anderen davon dabeihaben und öffnen.