Bülzig/MZ - Ein 72-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am 9. Januar um 13.05 Uhr in Bülzig die Zahnaer Landstraße aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Zahna. Dabei prallte er gegen einen Opel, dessen 64-jähriger Fahrer am rechten Fahrbahnrand anhielt. In der Folge schleuderte der Skoda in den Gegenverkehr, wo er mit einem 68-jährigen Mitsubishi-Fahrer kollidierte. Insgesamt wurden dabei fünf Personen leicht verletzt und zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.