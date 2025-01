Fünfte Jahreszeit Bundestagswahl 2025 - Das sagt der Elsteraner Carneval Verein zur geplanten Veranstaltung am Wahltag

Am 23. Februar ist die Bundestagswahl. Mitten in der Karnevalssaison. Ob das die Pläne des ECV beeinträchtigt und was der Landeschef dazu sagt.