Friseursalon „Coiffeur Elegance“ feiert am 28. November seinen 30. Geburtstag. Was zum Jubiläum auf dem Programm steht und was die fünf Frauen über Männer zu berichten haben.

Jessen/MZ. - „Wir lieben uns“, meint Simone Bär und sorgt mit diesem Spruch im Friseursalon „Coiffeur Elegance“ für Heiterkeit. Die fünf Frauen erzählen von privaten Treffen und gemeinsamen Fahrten. Am 28. November ist der Salon am Schlossweg 12 F zwar von 10 bis 14 Uhr geöffnet, doch die Scheren klappern nicht. Mit Sekt und Häppchen feiern Simone Bär, Heike Bürst, Heike Richter, Heike Heck und Antje Schlüter gemeinsam mit allen Kunden den 30. Geburtstag des Geschäfts. „Der Start ist damals noch unter anderem Namen in der Lindenstraße 2 erfolgt“, erzählt „Stubenälteste“ Bär, der nur ein paar Monate Dienstzeit an der Jubiläumszahl fehlen. Im Anschluss an die kleine Party, so die Frauen, werden alle von ihrer Chefin Mandy Redemske entführt. „Das wird eine Überraschung. Sie hat nur gesagt, wir sollen uns schick anziehen“, ruft Heike Bürst durch den Salon.