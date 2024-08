Jessen/MZ. - Der Wettkampf um den Firmen-Gold-Pokal im Bowling wird zum 20. Mal ausgetragen. Am 13. Oktober ab 10 Uhr ist es im Schlosspark-Bowling in Jessen soweit. Doch Mannschaften, die Interesse daran haben, um die Trophäe zu kämpfen, sind bereits aufgefordert, sich anzumelden. Das sollte bis zum 8. September geschehen, hat Schlosspark-Bowling-Inhaber Ralf Hentschel gebeten. Denn am 11. September um 18 Uhr erfolgt bereits die Auslosung der Bahnen, auf denen in den Wettbewerb gestartet wird.

Die Voraussetzungen für einen Startplatz: Teilnehmen können alle Firmen aus dem Landkreis Wittenberg oder Unternehmen, deren Mitarbeiter im Landkreis wohnen. Alle Spieler müssen in der Firma beschäftigt sein oder im ersten Grad mit Inhaber oder Mitarbeiter verwandt sein. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, davon maximal ein sehr guter Spieler (ab 160 Pins, welche regelmäßig erzielt werden). Das Startgeld pro Teilnehmer beträgt zehn Euro. Auf die Vorrunde mit zwei Spielen folgen das Halbfinale und dann das Finale, so dass die Siegermannschaft am späten Nachmittag feststeht. Für die besten acht Teams stehen Pokale bereit und es gibt für die Gold-Pokal-Gewinner einen 150-Euro-Gutschein für einen Bowlingabend.

Im vergangenen Jahr hatte die Mannschaft vom Empl-Fahrzeugwerk Elster vor Weima Maschinenbau Groß Naundorf und Feintool Jessen gewonnen.