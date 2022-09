Festwochenende in Zahna-Elster eingeläutet

Schüler aus Elster und Steszew eröffnen eine Wanderausstellung und damit das Partnerschaftstreffen in Zahna-Elster. Was das Thema ist, was die Achtklässler erzählen und wohin die Aufsteller wandern.

Elster/MZ - Mit der Eröffnung der Wanderausstellung „Gemeinsam sind wir stark“ haben Achtklässler der Sekundarschule Elster sowie aus der polnischen Partnerschule in Steszew am Freitagnachmittag das Fest-Wochenende eingeläutet. An diesem treffen sich Delegationen aus Steszew (Polen), Kaltenbach (Österreich), Edemissen (Niedersachen) sowie Chaulnes (Frankreich) und feiern zusammen mit Vertretern aus Zahna-Elster ihre Städtepartnerschaft. Mit der Wanderausstellung, die an diesem Sonnabend im Rahmen des Ernte- und Stadtfestes Zahna betrachtet werden kann und am Sonntag mit die Reise nach Polen antritt, haben die Schüler die Vorteile dargestellt, Mitglied der Europäischen Union zu sein.