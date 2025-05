In der Regel passieren am Vatertag mehr Unfälle wegen feiernder Herren. Wie ist die Situation im Jessener Land ? Und wie blicken Gastronomen auf das Thema Alkohol zum Feiertag?

Dixförda/Elster/MZ. - Auf den bevorstehenden Feiertag am Donnerstag freuen sich wohl viele – aus verschiedenen Gründen. Während bei den einen das Feiern des Vatertags im Kreis der Familie im Vordergrund steht, ist es bei anderen die Tour unter Männern. Ein buntes Gemisch an Ausflüglern, das an Christi Himmelfahrt für gewöhnlich unterwegs ist. Auch im Jessener Land. Welchen Schwerpunkt hiesige Gastronomen dabei setzen und welche Rolle der Alkohol in ihren Augen spielt.