Fassadensanierung des Gymnasiums in Jessen könnte ins Stocken geraten

Der Fortgang der Fassadensanierung am Jessener Gymnasium soll laut Kreistag für das laufende Jahr mit einer Haushaltssperre versehen werden. Seit Jahren wird hier saniert (Foto von 2019).

Jessen/Wittenberg/MZ - Der Landkreis hat einen beschlossenen Haushalt für dieses Jahr - mit einem geplanten Defizit in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Das Volumen liegt bei 196 Millionen Euro, rund fünf Millionen mehr als 2021. Was mit höheren Aufwendungen bei Abfallentsorgung, Bauunterhaltung an Schulen und Personal zu tun hat.