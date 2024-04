Familienzentrum „menschenskind“ Wittenberg Mutter-Kind-Gruppe: So verlaufen die Treffen in Annaburg

Eine mobile Eltern-Kind-Gruppe des Wittenberger Familienzentrums „menschenskind“ trifft sich regelmäßig in Annaburg. Was die jungen Frauen an diesem Angebot besonders schätzen.