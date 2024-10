Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes bieten den Besuchern des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster einen Crashkurs im Bereich Leben retten. Was die Jugendlichen lernen und womit sie die Experten überraschen.

14 Ferienkinder nehmen am Erste-Hilfe-Kurs im Jugendclub „Zuflucht“ in Elster teil. Eines der Highlights des Tages ist der Besuch eines Rettungswagens des Deutschen Roten Kreuzes. Die Kinder bekommen von Notfallsanitäter Ulf Riedel eine Führung durch den Wagen, in dem Leben gerettet wird.

Elster/MZ. - Das Telefon klingelt. Am anderen Ende meldet sich Danny Mietzsch, Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), aus der Leitstelle und fragt, was passiert sei. Bela Jahn bleibt in seiner Rolle und lässt sich vom unterdrückten Lachen der anderen Kinder, die am Erste-Hilfe-Kurs des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster teilnehmen, nicht beirren.