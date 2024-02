Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schweinitz/MZ/GRO. - Am Schöpfwerk Küchenteich an der Schwarzen Elster in Schweinitz ist es zu einer Störung gekommen. Wie bei einer Kontrolle am Dienstag festgestellt wurde, war eine der beiden Pumpen, die landseitig anströmendes Wasser in den Fluss pumpen sollen, ausgefallen. Daraufhin wurde ein mobiles Aggregat geordert und im Bereich des Schöpfwerkes postiert, so dass bei der aktuellen Hochwasserlage, für die Schwarze Elster besteht weiterhin die Alarmstufe zwei, das Wasser aus dem Küchenteich abgepumpt werden kann.