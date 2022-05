Ernte im Jessener Land startet mit Verspätung

Axien/Battin/Zwuschen/Seyda - Später als geplant ist der Startschuss für die Ernte in der Region um Jessen gefallen. Nach den vergangenen drei Dürre-Jahren beginnt die Getreideernte in diesem Jahr mit zwei Wochen Verzögerung. Das liegt einerseits an dem ergiebigen Regen der vergangenen Tage und anderseits an dem langen feucht-kalten Frühjahr und den anschließenden sehr heißen Tagen. Im Gespräch mit der MZ sprechen die Chefs der Agrargenossenschaften über den Start in die Erntesaison.