Familie Askar aus Annaburg berichtet, wie es ihren türkischen Verwandten nach der Erdbebenkatastrophe im Februar geht und was sie mit den Spenden finanzieren.

Leben in einer Geisterstadt: Das berichtet eine Türkische Familie aus Annaburg über Erdbebenregion

Erdbebenkatastrophe in der Türkei

Manuel (v.l.), Miguel, Cäcilia Askar und Susanne Bernhardt, die Religionslehrerin des Gymnasiums Jessen, berichten wie die Spenden der Mitschüler den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei geholfen haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/Jessen/MZ. - Die Geschwister Miguel, Manuel und Cäcilia Askar stehen mit leichter Anspannung am Fenster in einem der Klassenzimmer des Jessener Gymnasiums. Auf der Leinwand schräg hinter ihnen ist das erste Bild ihrer Präsentation zu erkennen. „Ich bin etwas aufgeregt. Es ist etwas anderes, in der ehemaligen Schule ein Referat zu halten“, sagte die Lehramtsstudentin.