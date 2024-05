Kleinkorga/MZ. - „Ich war die erste Angestellte im Verband und habe ihn quasi aufgebaut“, resümiert Elke Sebastian. Ende des laufenden Jahres verlässt sie den Unterhaltungsverband Schwarze Elster als Geschäftsführerin. Das ist sie seit Januar 1998. Sie geht in den Ruhestand. Seit diesem Frühjahr steht auch schon ihr Nachfolger im Amt fest. Ihn will sie noch in Ruhe einarbeiten. Er wird seine Arbeit zum 1. Oktober dieses Jahres aufnehmen. Da die Ruhlsdorferin von Anfang an dabei ist, kann sie ein sehr tiefgründiges und buntes Bild von der Entwicklung des Verbandes zeichnen.

Der ist bekanntlich für die Regulierung des Gewässersystems zweiter Ordnung in der Region zuständig. Also im Großen und Ganzen für das noch zu DDR-Zeiten angelegte System der Meliorationsgräben. In der Region heißt seit der Gründung des Verbandes: auf dem Territorium der Mitgliedskommunen. Das sind Jessen, Annaburg und der Teil Zahna-Elsters, der zum Jessener Land gehört.

Seit DDR-Zeiten

Zum 30-jährigen Bestehen des Unterhaltungsverbandes vor zwei Jahren schrieb die Geschäftsführerin einen Abriss von dessen Geschichte auf. Und die begann eben bereits zu DDR-Zeiten. Im damaligen Kreis Jessen wurden vier Meliorationsgenossenschaften ab 1963 gegründet. Drei Jahre später schlossen sie sich zur Meliorationsgenossenschaft Elbe-Elster zusammen. Es entstand im Laufe der Zeit das System der Meliorationsgräben, die auf den großen Landwirtschaftsflächen entweder das Wasser halten oder im anderen Fall es in die Flüsse ableiten sollten.

Nach der politischen Wende änderten sich auch die Vorzeichen für das System der Wasserregulierung. Mit der Auflösung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften fielen die zwei, drei Jahrzehnte zuvor eingebrachten Flächen wieder an die Eigentümer zurück. Und damit auch die angelegten Gräben.

Aus der noch existierenden Meliorationsgenossenschaft entstand zum 5. Februar 1992 der Unterhaltungsverband. „Wir hatten den gesamten Bestand Personal und Technik aus der Meliorationsgenossenschaft ausgegliedert und aufgekauft“, erläutert Elke Sebastian die Entwicklung. Dazu zählten neben 18 Mitarbeitern auch acht Belarus-Traktoren, ein Bagger und verschiedene Anbauteile. „Aktuell haben wir noch fünf Kollegen draußen. Aber es hat sich natürlich auch deutlich etwas in der Technik entwickelt. Die Arbeitsbreiten der Geräte sind größer, die Technik ist effektiver“, macht die Chefin den Unterschied klar. Aber: „Der Nachteil ist, dass wir heute kaum noch etwas an der Technik selber reparieren können.“

In einer Männerdomäne

Die politischen Grundlagen für die Gründung der Unterhaltungsverbände setzte nach der Wende das Vorschaltgesetz zum Wassergesetz. „Der Unterhaltungsverband Schwarze Elster war der zweite, der in Sachsen-Anhalt damals geschaffen wurde“, erinnert sie sich. Zwei Geschäftsführer unterstützte Elke Sebastian zunächst – Günter Hanowski und Otto Niendorf –, bevor sie dann selber ihren Hut in den Ring warf, als ein neuer gesucht wurde. „Nun hatte ich den Verband mit aufgebaut, warum sollte ich ihn dann nicht als Geschäftsführerin leiten“, hatte sie sich damals gesagt.

Schnell wurde ihr aber auch klar, dass sie sich als Frau in einer – zumindest damals noch – Männerdomäne bewegte. „Man muss sich als Frau anders durchsetzen und viel mit den Leuten reden“, wurde eine ihrer Maximen. Die studierte Wirtschaftsingenieurin (FH) ist als operative Chefin des Verbandes anerkannt. Es gibt noch den ehrenamtlichen Verbandsvorstand als Entscheidungsgremium zwischen den Verbandsversammlungen. Dessen Vorsteher ist aktuell der frühere Jessener Bürgermeister Dietmar Brettschneider.

Viel mit den Leuten reden heißt für die Chefin auch, die Gratwanderung zu schaffen zwischen den Interessen der Flächeneigentümer, der Anwohner und der Nutzer. Wie bereits im Zusammenhang mit der jüngsten Grabenschau berichtet, hatte der Unterhaltungsverband bislang die Aufgabe, vor allem Wasser aus den Flächen wegzubekommen. Das ändert sich nun aufgrund des Klimawandels. Heute ringen die Landwirte darum, dass das Wasser in den Flächen länger verweilt. Das muss aber organisiert werden und einigermaßen gerecht geschehen. Es kann nicht einer am Oberlauf der Gräben das Wasser stauen, nimmt damit aber den Flächen des Nutzers weiter weg das Wasser.

„Fast wie mein Zuhause“

Und auch das Entkrauten der Gräben – für diese Aufgabe ist der Unterhaltungsverband Schwarze Elster wohl am bekanntesten – bleibt eine Herausforderung. „Die Anwohner, die von den Hochwassern betroffen waren, haben immer noch Ängste und dringen auf das Entkrauten“, zeigt Elke Sebastian Verständnis, „aber wir als Verband entscheiden, welche Gräben wir räumen. Und das hat auch nichts mit dem Beitrag zu tun, den die Mitglieder bezahlen.“ Die Kommunen holen sie sich in der Regel von den Flächeneigentümern zurück.

„Das hier ist ein Kind von mir“, sagt die Noch-Geschäftsführerin, „ich habe den Verband mit aufgebaut. Ich gehe gerne hierher arbeiten. Es ist fast wie mein Zuhause.“