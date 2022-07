Elsteraner starten ins neue Leben

Elster/MZ - Die Abschiedsworte von Direktorin Heike Bräse lösen einen Emotionsschub aus. Einigen Schülern stehen die Tränen in den Augen, andere schauen sichtlich gerührt Richtung Bühne. „Mögen alle privaten und beruflichen Träume in Erfüllung gehen“, so Heike Bräse, die das Leben mit einem Glücksrad vergleicht, das neben Höhenflügen auch Niederlagen bietet. Mit dem Sprung in die Selbstständigkeit verabschieden sich die künftigen Zahntechniker, Elektriker, Landwirte oder Chemielaboranten aus ihrem gewohnten Umfeld und müssen lernen, dauerhaft auf eigenen Füßen zu stehen. Die vergangenen sechs Jahre bezeichnet Bräse als Langstreckenlauf, bei dem jeder Schüler sein eigenes Tempo gegangen ist. 31 Kinder sind 2016 angetreten, an der Sekundarschule Elster ihren Abschluss zu machen, doch das Ziel haben nur 24 erreicht. Einigen hat für diese Strecke ganz einfach die Puste gefehlt.

