Elfjähriger wird in Klinik eingeliefert

Mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde ein Elfjähriger in Zahna in eine Klinik gebracht. Wie es dazu kam.

In Zahna musste ein Kind in eine Klinik gebracht werden.

Zahna - Im Hof eines Wohnhauses in der Bachstraße in Zahna ist es am Montagnachmittag zu einem Brand gekommen. Ausgangspunkt soll eine Tonne mit Kunststoffverpackungen gewesen sein. Das Feuer dehnte sich dann, so berichtete die Polizei, über eine Tonne mit Papier auf ein Vordach und ein Fenster aus.

Ein 36-jähriger Nachbar hatte den Brand bemerkt, die Feuerwehr gerufen und bereits vor Eintreffen der Kameraden mit dem Löschen begonnen. Ein elfjähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Brandursache läuft nun ein Ermittlungsverfahren. (mz)